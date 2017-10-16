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Helin'in cenazesinde havaya ateş açan kişi yakalandı

Pendik'te öldürülen Helin Palandöken'in cenazesinde yaşanan arbede sırasında havaya ateş açan kişi serbest bırakıldı.

16.10.2017 - 08:36
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İstanbul Pendik'te pompalı tüfek saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken için dün Hakev Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kadınların taşıdığı cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Araya girenler, kalabalığı sakinleştirdikten sonra havaya ateş açan kişi uzaklaştırdı.

Helin'in cenazesinde havaya ateş açan kişi yakalandı

ŞARTLI SERBEST BIRAKILDI

Tuzla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda havaya ateş eden kişi kısa sürede yakalandı. Yakalanan 20 yaşındaki S.A.K, polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. S.A.K. savcılık tarafından "Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanması istendi. S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Helin'in cenazesinde havaya ateş açan kişi yakalandı

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