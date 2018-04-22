Hemşireler iki yavru kedi için seferber oldu

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin D Blok kısmındaki ameliyathanede görevli hemşireler, havalandırma boşluğunda yavru kedi sesi duyunca durumu hastane yönetimine bildirildi.

Hastane teknik ekibi tarafından duvarın kırılmasıyla yavru iki kediye ulaşıldı.

ELLERİYLE BESLEDİLER

Çatıda doğduktan sonra havalandırma boşluğuna düşen kedilere ilk müdahaleyi yine hemşireler yaptı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kedilere süt verildi. Hemşirelerin bu müdahalesiyle iki yavru kedi hayata tutundu.