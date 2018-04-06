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Her üç yetişkinden biri yüksek tansiyon hastası

Dünyada her üç yetişkinden biri yüksek tansiyon ile mücadele ediyor.

AA | 06.04.2018 - 13:19..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Yüksek tansiyon, yılda 7 milyon can kaybına yol açan kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların başlıca sebebi olarak gösteriliyor.

TANSİYON ARAŞTIRMASI YAPILDI

Tansiyon konusunda 2015'te 200 ülkeden edinilen veriler doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı araştırma, dünya genelinde yetişkinlerde ortalama tansiyonun erkekler için 127/78,7, kadınlar için de 122,3/76,7 olduğunu ortaya koydu. "Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hem kadın hem erkekler için tansiyon değerleri, Orta ve Doğu Avrupa, Sahra-Altı Afrika ve Güney Asya'da yüksek, Güney Kore ve Kanada'da ise düşük seyrediyor.

Her üç yetişkinden biri yüksek tansiyon hastası

Yüksek tansiyonlu yetişkin sayısının, 1975'te 594 milyon iken 2015'te 1,13 milyara çıktığı ve her 3 yetişkinden birinin yüksek tansiyonla mücadele ettiği belirtiliyor. Bu rakam, yerkürede her 4 erkekten birinin (yüzde 24,1) ve her 5 kadından birinin (yüzde 20,1) tansiyonunun 140/90 veya daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLUYOR

Uzmanların nüfusun yaşlanmasının doğrudan etkisi olarak değerlendirdiği bu artış, en fazla düşük ve orta gelirli ülkelerde gözleniyor. Yine farklı ülkelerdeki ortalama tansiyon değerlerinde tuz, meyve ve sebze tüketiminin değişiklik gösterdiği beslenme ve yaşam biçimleri, nüfusta kilolu veya obez kişilerin sayısı, kişilerin tansiyonu kontrol altına alacak ilaçlara erişimi gibi faktörlerin etkili olduğu ifade ediliyor.

Her üç yetişkinden biri yüksek tansiyon hastası

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER EN YÜKSEK TANSİYON DEĞERİNE SAHİP

En yüksek tansiyon değerlerine, erkeklerde büyük tansiyonun ortalama 138, kadınlarda 135 olduğu Baltıklar ile Doğu ve Batı Afrika ülkelerinde, en düşük değerlere ise Güney Kore, Kamboçya, Avustralya, Kanada ve ABD'de rastlanıyor. Düşük tansiyon değerlerinin gözlendiği ülkelerde erkeklerde büyük tansiyon ortalama 125, kadınlarda 120. Yüksek gelirli ülkeler arasında Portekiz, Finlandiya ve Norveç, en yüksek tansiyon değerlerine sahip.

Her üç yetişkinden biri yüksek tansiyon hastası

YÜZDE 36,9 TEDAVİ EDİLİYOR

Amerikan Kalp Derneğinin "Circulation" dergisinde yayımlanan araştırmasında, hipertansiyonlu yetişkinlerin yüzde 46,5'inin durumlarının farkında olduğuna ve sadece yüzde 36,9'unun tedavi gördüğüne dikkat çekiliyor. Tedavi gören yüksek tansiyon hastalarının yüzde 28,4'ü de gerekli kontrollerden geçmiyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 20,3'ünde yüksek tansiyon görülüyor.

Yüksek tansiyonun nüfusa oranları bazı ülkelerde şöyle sıralanıyor: Nijer yüzde 33,4, Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 31,2, Sudan yüzde 30, Rusya yüzde 27,2, Güney Afrika yüzde 26,9, Hindistan yüzde 25,8, Endonezya yüzde 23,8, Brezilya yüzde 23,3, Fransa yüzde 22, İtalya yüzde 21,2, Almanya yüzde 19,9, İsveç yüzde 19,3, Çin yüzde 19,2, Avustralya ve İngiltere yüzde 15,2, Kanada yüzde 13,2 ve ABD yüzde 12,9.

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