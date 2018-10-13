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Herekol Dağı'nda terörle mücadele ekipleri göz açtırmıyor

Pervari ilçesinde bulunan Herekol Dağı'nda görev yapan "Atalar" ve "Tatarlar" jandarma komando taburları teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

AA | 13.10.2018 - 14:36..
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Siirt'te yeni kurulan "Atalar" ve "Tatarlar" jandarma komando taburları, Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nda başarılı şekilde görev yürütüyor.

Herekol Dağı'nda terörle mücadele ekipleri göz açtırmıyor

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan "Atalar" ve "Tatarlar" isimli 2 komando taburu, gerekli eğitimlerin ardından göreve başladıkları Herekol Dağı'nda teröristlere göz açtırmıyor.

Herekol Dağı'nda terörle mücadele ekipleri göz açtırmıyor

PETROL ARANIYOR

Terörden temizlenen ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol aramayı sürdürdüğü bölgede, görev yapan taburlar, güvenlik korucularının da desteğiyle teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha ederek teröristlere nefes aldırmıyor.

Herekol Dağı'nda terörle mücadele ekipleri göz açtırmıyor

HUZUR VE GÜVENLİĞİ SAĞLIYORLAR

Gece gündüz demeden zorlu arazi şartlarında görev yapan taburlar, kentin huzur ve güvenliği için terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Herekol Dağı'nda terörle mücadele ekipleri göz açtırmıyor

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