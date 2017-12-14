Her edebiyatseverin okuması gereken kitaplar

Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz değerli kitapseverlere mümkün olduğunca yeni yapıtlar sunmaya, tanıtmaya özen gösteriyoruz. Kitap okumak çok kutsal bir eylemdir.
Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden oluşan okuma listemizde, Fyodor Dostoyevski’den, Gustave Flaubert’ten, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan, Oğuz Atay’a, Franz Kafka’dan, Milan Kundera’ya, James Joyse’den Tolstoy’a değin önemli yapıtlar yer alıyor.
Okumak değerdir.
Kitap Ayracı’nın özel haberi…
OĞUZ ATAY - TUTUNAMAYANLAR
Ülkemizin en değerli yazarlarından biri olan Oğuz Atay’ın yazıldığı dönemde büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar, 1972 yılında yayımlanmıştır.
TÜRK EDEBİYATINDA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI
Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Edebiyatı’nda yeni bir çağı başlatmıştır. Pek çok eleştirmen, Tutunamayanlar’ı Türk Dili’nde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirmektedir.
Oğuz Atay'ın ölümünün 40. yıldönümü vesilesiyle bu güzel romanı hatırlatmış olalım.
Yazar: Oğuz Atay
Yayınevi: İletişim Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 1972
Türü: Roman
Syf: 724
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FYODOR DOSTOYEVSKİ - CİNLER
Cinler, Rus toplumunu bekleyen çalkantıları seneler öncesinden sezebilmiş Dostoyevski'nin, gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı siyasi romanıdır.
Cinler. bir cinayet romanı...
Yazar: Fyodor Dostoyevski
Yayınevi: İletişim Yayınları
Rusçadan çeviren: Engin Altay
Türü: Roman
Baskı yılı: 2004
Syf: 823
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FRANZ KAFKA - DAVA
Kafka Dava'da suçu yalnızca bir eylem olarak tanımlamayıp zanlının "kötü niyeti"yle de ilişkilendiren ve suçtan çok suçluya odaklanan absürd bir hukuk sistemi paradigması inşa eder
Dava, Kafka'nın önemli klasiği...
Yazar: Franz Kafka
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Almancadan çeviren: Gülperi Sert
Türü: Roman
Baskı yılı: 2016
Syf: 224
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TOLSTOY - SAVAŞ VE BARIŞ
Savaş ve Barış, "klasik" dendiğinde akla gelen ilk kitaplardan. Napoléon'un Rusya'yı işgalini anlatan dev bir savaş romanı, aynı zamanda bir Rusya panoraması.
Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Yayınevi: Can Yayınları
Rusçadan çeviren: Zeki Baştımar
Türü: Roman
Yayım yılı: 2016
Syf: (toplam iki cilt) 1700
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AHMET HAMDİ TANPINAR - MAHUR BESTE
Mahur Beste'deTanpınar'ın Huzur ve Sahnenin dışındakiler adlı romanlarında önemli bir motif olan "Mahur Beste" teması önemli yer tutar. Mahur beste, acı bir aşk hikayesinin klasik musiki kalıplarıyla soyutlanmasıdır.
Bir Tanpınar romanı...
Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar
Yayınevi: Dergah Yayınları
Dili: Türkçe
Türü: Roman
Baskı yılı: 1998
Syf: 175
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JAMES JOYSE - ULYSSES
James Joyse'nin en çok okunan ve bilinen ünlü romanı
Yazar: James Joyse
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
İngilizceden çeviren: Nevzat Erkmen
Baskı yılı: 2012
Türü: Roman
Syf: 844
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MİLAN KUNDERA - ÖLÜMSÜZLÜK
Çek yazar, Milan Kundera'nın roman anlayışının tam anlamıyla ifadesini bulduğu bir doruk: Ölümsüzlük. Ona göre roman, varlığı araştırmak için bir araçtır.
Yazar: Milan Kundera
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Aysel Bora
Türü: Roman
Baskı yılı: 2015
Syf: 435
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GUSTAVE FLAUBERT - DUYGUSAL EĞİTİM
Çağdaş romanın öncüsü olma niteliğini taşıyan Duygusal Eğitim, arka planında Flaubert'in en ince ayrıntısına kadar gözlemleyip analitik bir zekâyla kusursuzca aktardığı Temmuz Monarşisi, 1848 Devrimi ve İkinci Cumhuriyet Dönemi'yle tarihçilerin de başvuru kitaplarından biri olmayı başarmış bir yapıttır.
Fransız yazarın çok okunan romanı...
Yazar: Gustave Flaubert
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Aysel Bora
Türü: Roman
Baskı yılı: 2015
Syf: 568
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ERNEST HEMİNGWAY - ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR
Nobel ödüllü Amerikalı yazar Hamingway'ın baş eseri olan Çanlar Kimin için Çalıyor, ispanya İç Savaşı'nı konu ediniyor. Roman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği 100 Temel Eser arasındadır.
Yazar: Ernest Hamingway
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
İngilizceden çeviren: Erol Mutlu
Türü: Roman
Baskı yılı: 2015
Syf: 496
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KEMAL TAHİR - DEVLET ANA
'Devlet Ana', Osmanlı kurulmadan önceki Anadolu'nun görünümünü üve Anadolu insanının özlemlerini anlatırken, onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyacı da açığa çıkarmaktadır.
Kemal Tahir'iin en önemli romanı olarak gösterilen 'Devlet Ana', onun düşünce yapısını da en iyi yansıtan eserlerinden biri sayılmaktadır.
İthaki Yayınları usta yazarın bütün eserlerini yeniden bastı.
Yazar: Kemal Tahir
Yayınevi: İthaki Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2016
Syf: 656
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