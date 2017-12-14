Her edebiyatseverin okuması gereken kitaplar

Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz değerli kitapseverlere mümkün olduğunca yeni yapıtlar sunmaya, tanıtmaya özen gösteriyoruz. Kitap okumak çok kutsal bir eylemdir.

Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden oluşan okuma listemizde, Fyodor Dostoyevski’den, Gustave Flaubert’ten, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan, Oğuz Atay’a, Franz Kafka’dan, Milan Kundera’ya, James Joyse’den Tolstoy’a değin önemli yapıtlar yer alıyor.

Okumak değerdir.

Kitap Ayracı’nın özel haberi…

OĞUZ ATAY - TUTUNAMAYANLAR

Ülkemizin en değerli yazarlarından biri olan Oğuz Atay’ın yazıldığı dönemde büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar, 1972 yılında yayımlanmıştır.

TÜRK EDEBİYATINDA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI

Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Edebiyatı’nda yeni bir çağı başlatmıştır. Pek çok eleştirmen, Tutunamayanlar’ı Türk Dili’nde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirmektedir.

Oğuz Atay'ın ölümünün 40. yıldönümü vesilesiyle bu güzel romanı hatırlatmış olalım.

Yazar: Oğuz Atay

Yayınevi: İletişim Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 1972

Türü: Roman

Syf: 724

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D&R

FYODOR DOSTOYEVSKİ - CİNLER





Cinler, Rus toplumunu bekleyen çalkantıları seneler öncesinden sezebilmiş Dostoyevski'nin, gerçek bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı siyasi romanıdır.

Cinler. bir cinayet romanı...

Yazar: Fyodor Dostoyevski

Yayınevi: İletişim Yayınları

Rusçadan çeviren: Engin Altay

Türü: Roman

Baskı yılı: 2004

Syf: 823

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D&R

FRANZ KAFKA - DAVA

Kafka Dava'da suçu yalnızca bir eylem olarak tanımlamayıp zanlının "kötü niyeti"yle de ilişkilendiren ve suçtan çok suçluya odaklanan absürd bir hukuk sistemi paradigması inşa eder

Dava, Kafka'nın önemli klasiği...

Yazar: Franz Kafka

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Almancadan çeviren: Gülperi Sert

Türü: Roman

Baskı yılı: 2016

Syf: 224

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İdefix

TOLSTOY - SAVAŞ VE BARIŞ

Savaş ve Barış, "klasik" dendiğinde akla gelen ilk kitaplardan. Napoléon'un Rusya'yı işgalini anlatan dev bir savaş romanı, aynı zamanda bir Rusya panoraması.

Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy

Yayınevi: Can Yayınları

Rusçadan çeviren: Zeki Baştımar

Türü: Roman

Yayım yılı: 2016

Syf: (toplam iki cilt) 1700

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AHMET HAMDİ TANPINAR - MAHUR BESTE

Mahur Beste'deTanpınar'ın Huzur ve Sahnenin dışındakiler adlı romanlarında önemli bir motif olan "Mahur Beste" teması önemli yer tutar. Mahur beste, acı bir aşk hikayesinin klasik musiki kalıplarıyla soyutlanmasıdır.

Bir Tanpınar romanı...

Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar

Yayınevi: Dergah Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Roman

Baskı yılı: 1998

Syf: 175

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JAMES JOYSE - ULYSSES

James Joyse'nin en çok okunan ve bilinen ünlü romanı

Yazar: James Joyse

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

İngilizceden çeviren: Nevzat Erkmen

Baskı yılı: 2012

Türü: Roman

Syf: 844

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D&R

MİLAN KUNDERA - ÖLÜMSÜZLÜK

Çek yazar, Milan Kundera'nın roman anlayışının tam anlamıyla ifadesini bulduğu bir doruk: Ölümsüzlük. Ona göre roman, varlığı araştırmak için bir araçtır.

Yazar: Milan Kundera

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Aysel Bora

Türü: Roman

Baskı yılı: 2015

Syf: 435

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GUSTAVE FLAUBERT - DUYGUSAL EĞİTİM

Çağdaş romanın öncüsü olma niteliğini taşıyan Duygusal Eğitim, arka planında Flaubert'in en ince ayrıntısına kadar gözlemleyip analitik bir zekâyla kusursuzca aktardığı Temmuz Monarşisi, 1848 Devrimi ve İkinci Cumhuriyet Dönemi'yle tarihçilerin de başvuru kitaplarından biri olmayı başarmış bir yapıttır.

Fransız yazarın çok okunan romanı...

Yazar: Gustave Flaubert

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Aysel Bora

Türü: Roman

Baskı yılı: 2015

Syf: 568

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D&D

ERNEST HEMİNGWAY - ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR

Nobel ödüllü Amerikalı yazar Hamingway'ın baş eseri olan Çanlar Kimin için Çalıyor, ispanya İç Savaşı'nı konu ediniyor. Roman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği 100 Temel Eser arasındadır.

Yazar: Ernest Hamingway

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

İngilizceden çeviren: Erol Mutlu

Türü: Roman

Baskı yılı: 2015

Syf: 496

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D&R

KEMAL TAHİR - DEVLET ANA

'Devlet Ana', Osmanlı kurulmadan önceki Anadolu'nun görünümünü üve Anadolu insanının özlemlerini anlatırken, onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyacı da açığa çıkarmaktadır.

Kemal Tahir'iin en önemli romanı olarak gösterilen 'Devlet Ana', onun düşünce yapısını da en iyi yansıtan eserlerinden biri sayılmaktadır.

İthaki Yayınları usta yazarın bütün eserlerini yeniden bastı.

Yazar: Kemal Tahir

Yayınevi: İthaki Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2016

Syf: 656

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