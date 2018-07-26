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Hermann Hesse’in Görkemli Dünya’sı Türkçe’ye çevrildi

Yirminci yüzyılın en önemli yazarlarından biri olan Nobel Edebiyat ödüllü Alman yazar Hermann Hesse’in ilk kez Türkçe’ye çevrilen kitabı Görkemli Dünya raflardaki yerini aldı.

İHA | 26.07.2018 - 09:40..
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Hümanist yaklaşımı tüm eserlerinde belirgin bir biçimde görülen yazar Hermann Hesse’in okurlarını bir gezginin, şairin, düşünürün doğayla, dünyayla, kendisiyle ve varoluşla hesaplaşmasına davet etiği Görkemli Dünya Türkçe’ye çevrilerek Everest Yayınları’ndan çıktı.

Hermann Hesse’in Görkemli Dünya’sı Türkçe’ye çevrildi

MİLYONLARCA OKURA ULAŞTI

Romanları, öyküleri, denemeleri, şiirleri, politik makaleleri ve kültür alanındaki eleştirel yazılarıyla tüm dünyada 100 milyonu aşkın okura ulaşmış olan Hesse’in gezi edebiyatının, doğada yürüyüş geleneğinin nadide bir parçası olan ve yazarın belli başlı tüm temalarını içeren Görkemli Dünya’sı, usta edebiyatçının doğayla, dünyayla, kendisiyle, varoluşla hesaplaştığı derin bir tefekkürdür. Hesse’in önemli romanları arasında Knulp, Demian, Siddhartha ve Steppenwolf da var.

Hermann Hesse’in Görkemli Dünya’sı Türkçe’ye çevrildi

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