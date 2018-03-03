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Heybeliada'da ahşap binada yangın

Heybeliada ahşap bir binada çıkan yangın yan binalara sıçradı. Yangına müdahale sürüyor.

DHA | 03.03.2018 - 20:43..
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Saat 20.00 sıralarında Heybeliada'da bulunan ahşap bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki diğer ahşap evlere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Heybeliada'da ahşap binada yangın

SÖNDRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine ilk olarak Heybeliada'da bulunan itfaiye ekipleri gelirken, çevrede bulunan itfaiye ekipleri ise takviye olarak gönderildi. Ayrıca Adalar'da bulunan itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması durumunda müdahale edilmesi için Maltepe İskele'de de ekipler hazır bekletildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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