İstanbul'daki adalarda atlara zulüm devam ediyor.

Bunun son örneği Ensonhaber Whatsapp hattına gelen üzüntü verici bir video ile ortaya çıktı.

AT ÖLÜRKEN BAŞKA BİR ATI ARACINA BAĞLAMAKLA MEŞGUL OLDU

Heybeliada'da çekilen görüntüde yol kenarında yere yığılarak can veren bir at görülüyor. At arabasının sahipleri ise o sırada yeni bir atı getirerek aracına bağlamakla meşgul oluyor.

Heybeliada'da yeni bir at faciası VİDEO

Bu sırada çevredeki vatandaşlar cılız bir sesle de olsa tepki gösteriyor.

"ÖLEN ATA YARDIM GELMEDİ"

Görüntüleri bize ulaştıran okurumuz atın durumu hakkında şunları söyledi: "Görüntüleri çektikten sonra orada bi süre bekledik fakat at için herhangi bir veteriner vs gibi yardım unsuru gerçekleşmedi ama faytonda eksilen at için hemen yeni bir at geldi."

Yaşanan vahşeti biz haber yaparak kamuoyuna ulaştırıyoruz. Ümit ediyoruz ki yetkililer de bu tür olayların önüne geçecek adımları atacaklar.

