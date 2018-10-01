Hiç görmediğin dünyanın en garip restoranları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Sıradan bir kafe: İçecek veya yiyecek satan bir yer olarak tanımlanır. Gel gelelim yaşadığımız çağdaki kafe kültürü karın doyurmanın çok ötesine geçti. Tüketici orijinal bir kafe-restoran deneyimi için popüler kültürü çok sevdi. Özellikle son birkaç yıldır restoran endüstrisindeki ‘konsept tasarım’ furyası pek bir moda oldu: Breaking Bad kafe olsun, La Casa De Papel olsun; dizi, film konseptlerinde türlü türlü kafe, bar yaptılar. ‘’Bu da bir şey mi?’’ Dercesine meydan okuyan bu restoranlarla tanıştıktan sonra ne düşündüğünü yorumda paylaşmanı sabırsızlıkla bekliyorum.

Yaratıcılık, yenilikçilik ve bazen de tuhaflık ilgi çekici olabilir; fakat 1600'lerin Japonya'sında geyşaların çıplak bir kadın vücudundan suşi yemesi, gitmeye pek de alışık olduğumuz kafelerden olmasa gerek. İşte yediğin yemeği boğazına dizecek konsepteki restoranlar.

O’NATURAL PARİS

O'Naturel , kıyafet konusunda oldukça sıkı. Kendi giyim kurallarına uymayan bir müşterinin O'Natural'de yeri yok. Peki ne giyersen içeri girebilirsin? Şort ve parmak arası terlik yok; Tişört veya kapşonlu da yasak. Garip olan; lüks bir takım elbise, kravat,balo elbisesi veya abiyeyle de giremezsin. Gördüğün gibi, dünyanın moda başkenti Paris'te bile ne giyeceğine karışan bir yer var.

ÇIRIL ÇIPLAK YEMEK YEMEK ADLI KONSEPT

Doğru: O'Naturel'de bir masa almak için tüm kıyafetlerini yemek odasının dışındaki soyunma odasında bırakman gerekiyor. 40 kişilik restoranın tamamında, giyinik olan yalnızca iki kadro var: sunucu ve aşçılar. Anlayacağın cıbıl cıbıl yemek yiyorsun. Sana gitmeni önermekten ziyade, bu kafe nasıl çılgın kültürlerle dolu bir dünyada yaşadığımızın örneği olsun.

MODERN TUVALET RESTORANI: TAYVAN & ÇİN

Rahatsız edici ve hatta bazı müşteriler için restoranı terk etme sebebi, banyo temalı restoran zinciri Modern pisuvar kafeye hoş geldin. Tayvan'da başladığı 2006 yılından bu yana Tayvan ve Çin'in etrafındaki yerlere doğru genişleyen "bir tuvalet zinciri" oldu. Menüde servis edilen her şey tuvalet temalı.

Modern tuvalet, lazımlık temasını dekordan tatlıya kadar her şeye uyguluyor. Konuk pisuvar, klozet gibi tuvaletler üzerinde yemek yiyor. Duvarlar, tuvalet ve duş başlıkları üzerindeki çubuk figürlerini tasvir eden ışıltılı banyo fayansıyla kaplı. İçecekler, küçük bir tuvalet ya da küvet içinde geliyor. Orijinal bir fikir mi, iğrençlik mi siz karar verin.

FORTEZZA MEDİCEA: İTALYA, VOLTERRA

İtalya'da özel bir restoran olan Fortezza Medicea'ya gitmenin iki yolu var:

1) İşlediğin bir suç neticesinde en az 7 yıl hüküm giymek

2) Rezervasyon yaptırmak

Yüksek güvenlikli hapishane olarak hizmet veren 13. yüzyıldan kalma bir kalede yer alan Fortezza Medicea, İtalya'nın en sert suçluları tarafından yönetiliyor . Restoran, 2006 yılında mahkûmların iş becerilerini kazanmalarına ve hapishane duvarlarının ötesinde dünyayla etkileşim kurmalarına olanak sağlamak için sosyal bir deney olarak başladı. Konuk şefler tarafından eğitilen mahkûmlar, yemek pişirmeden prosecco'ya kadar her şeyi hallediyorlar.

HAPİSHANE SUÇLULARIYLA AKŞAM YEMEĞİ

Restorana girmeden önce kimliğini, cep telefonunu teslim edip detektöründen geçmen gerekiyor. Gardiyanlar çevredeki devriye gezerken, hapishanenin eski şapelinde yüksek duvarların, kulelerin ve güvenlik kameralarının altında gurme bir İtalyan yemeği yiyorsun.

Ne yazık ki, bu eşsiz deneyim yılda sadece sekiz gece oluyor. Ayrıca bahsettiğim rezervasyon için İtalyan Adalet Bakanlığı'nın da onayı gerekli.

NİNJA NEW YORK

Ninja New York bazen gerçekten korkutuyor. Sen tavuğunu yemeye çalıştığın sırada elinde kılıcıyla ninjalar gizli kapılardan atlayıo zıplayarak geliyorlar. Ninja New York karanlık sarma koridorları, süslü ahşap işleri ve taş duvarlarıyla bir feodal dönem Japon köyüne benzeyen yeraltı mekânı. İlk geldiğinde sana "güvenli yol" veya "tehlikeli ninja yolu" alma seçeneği sunuluyor.

Zindandaki özel yemek odasına varınca, gerçek eğlence başlıyor. Sipariş ettiğin suşinin kılıçla, patlamayla veya ateşle sunulduğunu düşün, hepsi sonunda bir sihir gösterisiyle bitiyor.

KAYABUKİYA TAVERN, JAPONYA

Tokyo'nun bir saat kuzeyindeki Utsunomiya adında bir kasabada, Kayabukia Tavern adında geleneksel, otantik ve bohem bir kafe var. Restoran açıldıktan birkaç yıl sonra Otsuka, evcil maymunu Yat-chan'yu işe getirip götürmeye başladı. Bu sırada maymun da onu her gün dikkatle izliyordu. Müşteriler bir süre sonra buradaki yemeklerden ziyade, Yat-Chan için gelmeye başladı. Otsuka, maymunun müşteriye sıcak bir havlu verirken yüzündeki sevincini gördükten sonra içeriyi maymunla doldurdu.

MAYMUN GARSONLAR

Bugün, beş maymun, restoranda garsonlarla birlikte çalışıyor. Maymunların görevi biberonla bira doldurup el havlusu vermek olsa da asıl amaç ortalıkta sevimli bir atmosfer yaratmaları. Damalı garson kıyafetleri giydirilmiş maymunlar bazen hileler yapıp, müşterinin ilgi odağı oluyorlar. İçinizde hayvan hakları savunucusu olabilir ama bu maymunlar günde en fazla iki saat çalışıp gün sonunda haşlanmış soya fasulyesi ile ödüllendiriliyorlar. Maymuna sormak lazım.

LAMBERTS CAFE, ALABAMA

Alabama'da Hemen herkes Lamberts'ı sever. Yemeklerin lezzeti ve porsiyonların büyüklüğü kadar, sunum şekli de dikkat çekiyor. Yemek yemen için onu yakalaman gerekiyor. Belli siparişlerin dağıtımına alışık olmadığına eminim: garsonlar masa numarasını söyleyip yemeğini fırlatıyor. Gözün garsonda olsun; çok kibar bir yöntem olduğu söylenemez fakat Alabama halkı bunu oldukça ilgi çekici buluyor.

HOSPİTALİST RESTORAN, LİTVANYA

Hayır hayır, bu bir hastane ya da hasta insanlar için bir yer değil; iştahını tatmin edecek, seni doyuracak bir restoran. Hospitalis, Güney Jakarta Kebayoran Baru bölgesinde yeni açılan hastane temalı bir restoran. Müşterilerin restoran yerine hastanenin içinde, elbette eğlenceli bir şekilde karınlarını doyurmak için oldukça eşsiz bir konsept. Hemşire gelip siparişini alacak. Gelen yemeği şok makinasında mı, şırıngada mı yersin, bilemiyorum.

DINING İN THE DARK RESTAURANT: KARANLIK RESTORAN

Karanlık Restaurant'ta yemek yeme deneyimi Çin'in Pekin şehrinde mümkün. Restoran tamamen karanlık. Gelen ziyaretçiler, gece görüş dürbünü ile donatılmış garsonlar tarafından masaya kadar götürülüyor. Fener, mum gibi aydınlatıclar da yok. Sadece karanlıkta yiyecekleri koklayabilir ve tadabilirsin. İlginç bir sosyal deneyim olacağına eminim.

CAT CAFE CALİCO, TOKYO

Kedilerle oynayabileceğiniz bir kafe mi? Yalnızlar için birebir. Cat Cafe Calico Tokyo merkezli olsa da Japonya'nın dört bir yanına dağılan bir zincir. Bu restoranda yiyeceğiniz yemeğe eşlik eden kediler var. Tabii ki bu sevimli kedigillerden herhangi birini yemiyorsunuz; bir bardak çay yudumlarken biraz arkadaşlık sağlamak için oradalar.



