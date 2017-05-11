Hilal taktiği nasıl yapılır

Hilal taktiğinde ordu üçe bölülerek sağdan, soldan ve ortadan olmak üzere ayrılır. Ortadaki düşman karşısına çıkar ve korkar gibi kaçarken düşman bir noktada kıstırılır.

Düşman ordusu istenilen yere çekildiği zaman ortadaki ordu geri döner ve ilerlemeye başlar, sol ve sağ tarafta bulunan birliklerde harekete geçerek hilal şekli misali düşmanları kıstırır.

SEZAR DA DENEDİ AMA BAŞARAMADI

Hilal taktiğinin savaşlarda uygulanabilmesi için ordunun hızlı manevraya ve yetenekli askerlere sahip olması gerekmektedir. Daha önce Roma İmparatoru Sezar da hilal taktiğini denemiş ama ordusuna başarıyla uygulatamamıştır.

HİLAL TAKTİĞİYLE ZAFER KAZANILAN SAVAŞLAR

Türkler yaptığı çoğu savaşta düşmandan az sayıda olmuştur. Savaşı kazandıran yaptıkları taktikler olmuştur.

Türkler tarih boyunca Malazgirt Meydan Savaşı, Mohaç Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın bazı cephelerinde ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde hilal taktiğini uygulayarak zafer kazanmıştır.

MACARLAR 2 SAATTE DAĞILDI

Hilal taktiğinin uygulandığı Mohaç Savaşı'nda, Macar ordusu 2 saat gibi kısa sürede bozguna uğratılarak dünya tarihinin gördüğü en kısa meydan muharebesi olarak da tarihe geçmiştir.