taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
3,5843
EURO
3,8954
ALTIN
141,00
PETR
50,7700

Hilal taktiği nasıl yapılır

'Turan Taktiği' veya 'Kurt Kapanı' olarak da bilinen bu savaş stratejisi, Türklere büyük zaferler kazandırmıştır.

  1. Haberler
  2. İç Haber

Hilal taktiğinde ordu üçe bölülerek sağdan, soldan ve ortadan olmak üzere ayrılır. Ortadaki düşman karşısına çıkar ve korkar gibi kaçarken düşman bir noktada kıstırılır.

Düşman ordusu istenilen yere çekildiği zaman ortadaki ordu geri döner ve ilerlemeye başlar, sol ve sağ tarafta bulunan birliklerde harekete geçerek hilal şekli misali düşmanları kıstırır.

Hilal taktiği nasıl yapılır

SEZAR DA DENEDİ AMA BAŞARAMADI

Hilal taktiğinin savaşlarda uygulanabilmesi için ordunun hızlı manevraya ve yetenekli askerlere sahip olması gerekmektedir. Daha önce Roma İmparatoru Sezar da hilal taktiğini denemiş ama ordusuna başarıyla uygulatamamıştır.

HİLAL TAKTİĞİYLE ZAFER KAZANILAN SAVAŞLAR

Türkler yaptığı çoğu savaşta düşmandan az sayıda olmuştur. Savaşı kazandıran yaptıkları taktikler olmuştur.

Türkler tarih boyunca Malazgirt Meydan Savaşı, Mohaç Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın bazı cephelerinde ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde hilal taktiğini uygulayarak zafer kazanmıştır.

MACARLAR 2 SAATTE DAĞILDI

Hilal taktiğinin uygulandığı Mohaç Savaşı'nda, Macar ordusu 2 saat gibi kısa sürede bozguna uğratılarak dünya tarihinin gördüğü en kısa meydan muharebesi olarak da tarihe geçmiştir.

Hilal taktiği nasıl yapılır

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çankırı'da görülmesi gereken yerler

Çankırı'da görülmesi gereken yerler

27
Edirne'de tava ciğer nerede yenir

Edirne'de tava ciğer nerede yenir

19
Otomobilde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır

Otomobilde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır

6
Gökkuşağı dağları nerede

Gökkuşağı dağları nerede

6
Bor nerelerde kullanılır

Bor nerelerde kullanılır

44
Orkide bakımı nasıl yapılır

Orkide bakımı nasıl yapılır

0
Yurt dışına ilk kez nasıl çıkılır

Yurt dışına ilk kez nasıl çıkılır

4