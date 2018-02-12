taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.071
USD
3,8022
EURO
4,6614
ALTIN
161,46
PETR
63,7000

Hindistan sanal para birimlerine yeni düzenlemeler getiriyor

Hindistan Menkul Kıymetler Borsası (SEBI), çeşitli düzenleyicilerin, kripto para birimlerinin hangi statü altında işlem göreceklerinin kararlaştırdıklarını duyurdu.

DHA | 12.02.2018 - 17:54..
  1. Haberler
  2. Dünya

fs

New Indian Express’te yer alan habere göre, Hindistan Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ajay Tyagi, kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar ve yatırımcıların korunması konusundaki artan endişeler sebebiyle sanal para birimlerine ülke genelinde yeni düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Tyagi, yetkililerinin kapsamlı hükümet politikasını tamamladıktan sonra konuyla ilgili detayların duyurulacağını söyledi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK

Tyagi'nin kripto para birimleriyle ilgili yorumları, Maliye Bakanı Arun Jaitley'nin bu ayki Bütçe 2018'i sunumunun ardından gelirken Jaitley, Hindistan’ın politikalarını açıklarken Bitcoin ve diğer birimlerin Hindistan genelinde halen yasal ihalelerde para birimi olarak tanınmadığını ve hükümetin kripto para birimlerinin “yasal olmayan aktivitelerde” kullanımı sona erdirmek için gerekli önemleri alacağını söylemişti.

Hint basınında yer alan haberlere göre, kripto para birimleriyle ilgili yeni düzenlemelerin Mart ayında yürürlüğe konması ve kara para aklama ve vergi kaçakçılığı konusunda kısıtlayıcı prosedürler içereceği bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan'da kadınlar başsavcılıkta çalışabilecek
Suudi Arabistan'da kadınların, ilk defa başsavcılıkta iş imkânı bulabileceği bildirildi.
Suudi Arabistan'da yağmur duası
Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla başkent Riyad ile Mekke ve Medine'nin yanı sıra tüm kentlerde yağmur duasına çıkıldı.
Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin ismini 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmeyi tartışıyor. Değişikliğe ilişkin karar belediye meclisinde alınacak.
Trump Ulslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştiriyor
Beyaz Saray, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) özelleştirerek, buraya ayırdığı finansmanı birkaç yıl içinde sonlandırmayı planlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

91
Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

163
HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP kongresi hakkında soruşturma

145
Boris Johnson Arakanlılarla

Boris Johnson Arakanlılarla

56
Şehide haciz davası açan avukat konuştu

Şehide haciz davası açan avukat konuştu

313
Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

199
Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM