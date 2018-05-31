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Hindistan'da 4 milyar yıllık kaya bulundu

Hindistan'da bulunan 4 milyar 240 milyon yıllık kayanın, dünyanın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.

AA | 31.05.2018 - 09:57..
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asda

Hindistan'da 4 milyar 240 milyon yaşında kaya bulundu. Kayanın dünyanın en eski ikinci kayası olduğu karbon tesleri ile berlinendi.

Hindistan, Çin ve Malezyalı jeologlar tarafından 8 yıl önce Hindistan'ın Odisha eyaletinde keşfedilen ve üzerinde araştırmalar yapılan kayanın 4 milyar 240 milyon yıllık olduğu belirtildi.

DÜNYANIN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

Malezyalı Jeolog Rajat Mazumder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 yıldır üzerinde titizlikle yapılan çalışmalar sonucu kayada bulunan materyaller, 4 milyar 240 milyon yıllık olduğuna dair ip uçları verdi. Bu dünyada şimdiye kadar tespit edilen ikinci eski kaya örneğidir. Bu buluşlar bize dünyanın geçmişi ile ilgili bilgiler veriyor." dedi.

Dünyanın en eskisi olarak belirtilen 4 milyar 400 milyon yıllık kaya örneği Avustralya'nın batısındaki Jack Hill'de bulunmuştu.

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