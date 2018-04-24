Hindistan'da 8 Maocu isyancı daha öldürüldü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması için CHP'yi ikna etti. Meral Akşener diretiyor.

Yükseköğretim Kurulunca, bu yıl ikinci kez verilecek YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları, 4 Haziran'a kadar alınacak.

7

En kanlı savaşlar Çin'e ait

Dünya savaşları, Rusya iç savaşı, Napolyon savaşları… Bu savaşların hiçbiri ne Çin’in iç savaşları ne de yaptığı savaşlar kadar kanlı olmadı.