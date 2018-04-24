Hindistan'ın Mangalore bölgesinde ilginç bir dini festival vardı. Çok tanrılı dine inanılan ülkede tanrıçalardan biri olduğu inanılan Durga için ateş fırlatma festivali düzenlendi.

Hindistan'da ateş fırlatma festivali ViDEO

KÖTÜLÜKLER KOVULDU

Ateş fırlatma festivalinin amacı kötülüklerden korunmak ve kötülüklerin kendisini kovmaktı. Bu niyet ve inanış ile yapılan festivalde uçları yanan sopalar karşılıklı duran iki grup tarafından bibirlerine atıldı.

Yaralanmaların da yaşandığı festivalde üç kişi yanık nedeniyle tedavi altına alındı. Her yıl geleneksel olarak bir dini ritüel şeklinde gerçekleştirilen ateş atma festivaline yoğun katılım sağlanıyor.