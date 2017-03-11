Hindistan'da çamaşır makinelerine köri modu

Japon elektronik firması Panasonic'in yetkilileri, "köri" düğmeli makinenin, kıyafetlerindeki lekelerin tamamen çıkmadığına ilişkin müşteri şikayetleri üzerine geliştirildiğini açıkladı.

NORMALDEN 6 KAT DAHA HIZLI

Yetkililer, makinenin geliştirilmesi için 2 yıla yakın çalışıldığını, bu süreçte su sıcaklığıyla su akışının bütünleşmesi için testler yapıldığını kaydetti. Yetkililer, devri normalden 6 kat hızlı olan makinenin baharat lekesinin çıkarılmasını sağladığını ifade etti.

YAĞLI SAÇ LEKESİNİN ÇIKARILMASI DAHİL 5 ÖZELLİK

Yağlı saçların yol açtığı lekelerin çıkarılması dahil 5 özelliğe daha sahip makineler 330 dolardan satılıyor.

KÖRİ, ASYA MUTFAĞINDA ÇOK SIK KULLANILIYOR

Hindistan'da evlerin sadece yüzde 10'unda çamaşır makinesi var, halkın büyük kesimi çamaşırlarını elde yıkıyor. Zerdeçal, sumak ve kırmızıbiber karışımı köri baharatı, Hindistan başta olmak üzere Asya mutfağında sıklıkla kullanılıyor.