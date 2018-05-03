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Hindistan'da kum fırtınaları 77 can aldı

Ülkenin kuzeyinde meydana gelen kum fırtınalarında en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA | 03.05.2018 - 14:22..
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Güçlü rüzgarların ağaçları devirdiği, duvarları yıktığı belirtildi. Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde gece boyunca devam eden şiddetli fırtına yüzünden ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Uttar Pradesh eyaletinde 46 ölüm vakası bildirilirken, Rajasthan eyaletinde 31 ölüm vakasının olduğu belirtildi.

Hindistan'da kum fırtınaları 77 can aldı

YIKILAN DUVARLAR, DEVRİLEN AĞAÇLAR CAN ALDI

Uttar Pradesh yardım derneği, Uttar Pradesh'in 75 ilçesinin 40’ında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığını belirtirken, insanların çoğunun yıkılan duvarlar ve devrilen ağaçlardan öldüğünü bildirdi.

Taç Mahal'in bulunduğu Uttar Pradesh'in Agra ilçesinin en çok zarar gören bölgelerden biri olduğu belirtildi.

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