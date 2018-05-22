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Hindistan’da Nipah virüsü: 10 ölü

Hindistan’da meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü yüzünden 10 kişi hayatını kaybetti, 90’dan fazla kişi karantina altına alındı.

İHA | 22.05.2018 - 11:08..
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Hindistan’ın Kerala eyaleti Devlet Sağlığı Gözetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Hindistan’ın güneyinde meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü yüzünden 10 kişinin hayatını kaybettiği, 90’dan fazla kişinin karantina altına alındığı bildirildi.

10 KİŞİ ÖLÜ, 94 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Kerala Devlet Sağlığı Gözetim Memuru K.J. Reena, virüsten meydana gelen ölümler hakkında, "Nipah virüsünden 10 kişinin öldüğünü doğrulayabiliriz. Ölenlerle temas eden kişileri tespit ettik ve tedbir olarak 94 kişiyi karantinaya aldık." dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, Nipah yüzde 100 ölümcül ve aşısı olmayan bir virüs.

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