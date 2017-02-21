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Hindistan'da öldü zannedilen genç cenazesinde dirildi

Hindistan'da öldü zannedilen 17 yaşındaki bir genç, kendi cenazesinde ayaklandı.

21.02.2017 - 17:27
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Mumbai’nin güneyindeki Managundi köyünde bir ay önce sokak köpeği tarafından ısırılan Kumar Marewad, yüksek ateş sonucu hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM ÜNİTESİNDEN ÇIKARIP EVE GÖTÜRDÜLER

Doktorların meningoensefalit olmasından şüphelendiği Marewad, yaşam destek ünitesine bağlandı. Çocuklarının solunum cihazından çıkarılması halinde yaşam şansının çok düşük olduğunu öğrenen aile, daha fazla acı çekmemesi için Marawad’ı yaşam destek ünitesinden çıkarma ve eve götürme kararı aldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİLER

Sputnik'in Huffington Post India’dan aktardığına göre, aile eve vardığında, Marewad’dan nefes alma, hareket etme benzeri bir yaşam sinyali almadı. Marewad’ın ailesi bunun üzerine, oğullarını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreni düzenleme kararı aldı.

CENAZESİNDE CANLANDI

Ancak Marewad, cenaze töreninin yapılacağı yere gidiş yolunda aniden canlandı. Cenaze katılımcıları hayretler içinde donup kalırken, Marewad müdahale için çabucak hastaneye kaldırıldı.

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