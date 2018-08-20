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Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

Ülkenin kuzeyindeki Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle gerçekleşen sel felaketinde 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 00:17..
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Günlerdir süren yağmurun bugün azalmasıyla birlikte kurtarma çalışmaları hızlandırıldı. Operasyonlara hava kuvvetleri ve donanmaya ait helikopterler de destek veriyor.

Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

5 BİN KİŞİ MAHSUR KALDI

Beş bine yakın kişinin taşan nehirler nedeniyle mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Bazı bölgeler halen su altında bulunsa da Hindistan Meteoroloji Departmanı eyalet genelindeki kırmızı alarmı sonlandırdı.

Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

"LÜTFEN BİZE HELİKOPTER GÖNDERİN"

Bölgesi selden etkilenen yerel siyasetçi Saji Cherian sahadaki durumu anlatırken canlı yayında göz yaşlarını tutamadı ve "Bize lütfen helikopter gönderin, yoksa buradaki insanlar ölecek. Başka kurtuluşumuz yok" dedi.

Kerala'da hükümetin kontrolündeki botların yanı sıra balıkçı botları da kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

BAZI KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ

Kurtarma görevlileri sel nedeniyle toprak kaymaları da gerçekleştiğini, bazı köylerin tamamen haritadan silindiğini söylüyor.

Cep telefonu operatörleri bölgedeki halka yardımcı olabilmek için ücretsiz veri ve telefon görüşmesi sağlıyor.

Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

Evsiz kalan insanlar için kamplar oluşturulurken kötü hijyen koşulları nedeniyle salgın hastalıkların yayılmasından endişeleniliyor.

Kamplara yerleşen kişilerin sayısı 20 bini aşmış durumda.

Bölgeyi uçaktan inceleyen Başbakan Narendra Modi ise 71 milyon dolarlık yardım sözü verdi.

Hindistan'da sel felaketi: 350'den fazla ölü

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