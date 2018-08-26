taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0068
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Hindistan'da sel nedeniyle yılanlar sokağa yayıldı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle birlikte, yılanlar sokaklara döküldü.

İHA | 26.08.2018 - 18:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan’da Haziran ayından bu yana sel felaketinin etkili olduğu Kerala eyaletinde, suların çekilmesiyle birlikte halk, yılan tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Suların çekilmesinin ardından evlerine dönenler, eşyalarının arasında ya da evlerinin bahçelerinde, sokaklarda piton, kobra ve engerek yılanları ile karşılaşıyor.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden felaketin ardından, yılan ısırmalarında artış yaşandığı kaydedildi.

Hindistan'da sel nedeniyle yılanlar sokağa yayıldı VİDEO

UZMANLAR UYARDI

Yılanların üreme dönemine denk gelen yağmur sezonunda, yuvaları dağılan yılanlar evlere sığındı. Hindistanlı bir kadının evine girmeye çalışan yılanla mücadelesiyle ilgili paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Cesur kadın, evinin bahçesine girmeye çalışan yılanı, elindeki süpürgeyi yere vurarak korkutup uzaklaştırmayı başardı.

1 MİLYON KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Yetkililer, yılanların dolapların, halıların altına, kıyafetlerin içine ya da çamaşır makinelerine saklanmış olabileceği konusunda uyardı.

Ülkede, Haziran ayından beri yaşanan sel felaketinde en az 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 410’u geçti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

119
Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

246
Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

131
Bakan Varank'ın yoğun diplomasi trafiği

Bakan Varank'ın yoğun diplomasi trafiği

90
Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

45
Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

107
Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM