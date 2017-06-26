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Hindistan'da teleferik faciası: 7 ölü 4 yaralı

Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen teleferik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

26.06.2017 - 00:59
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Üst düzey emniyet yetkilisi İmtiyaz Hüseyin, Cammu Keşmir'in başkenti  Srinagar'ın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki kayak merkezi Gulmarg'da bir  teleferiğin en az 30 metre yükseklikten yere çakılması sonucu 4 Hint turist ile  bölge halkından 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını  açıkladı.

MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI

Hüseyin, şiddetli rüzgarın devasa bir çam ağacını yerinden söktüğünü,  bu ağacın da teleferiğin telini kopararak yere düşmesine neden olduğunu ifade  eden Hüseyin, yetkililerin kopan teli onararak diğer teleferiklerde mahsur kalan  yaklaşık 100 kişiyi kurtardığını belirtti.

Hindistan'da teleferik faciası: 7 ölü 4 yaralı

Ayrıca, düşen teleferikte başka kişilerinde olabileceğini göz önünde  bulundurduklarını dile getiren Hüseyin, yakınlardaki ormanlık alanda arama  çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

Hüseyin teleferiklerin 18 yıl önce kurulduğunu ve o tarihten bu yana  ilk kez bu şekilde kaza olduğunu anlattı.

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