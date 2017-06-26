Hindistan'da teleferik faciası: 7 ölü 4 yaralı

Üst düzey emniyet yetkilisi İmtiyaz Hüseyin, Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'ın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki kayak merkezi Gulmarg'da bir teleferiğin en az 30 metre yükseklikten yere çakılması sonucu 4 Hint turist ile bölge halkından 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI

Hüseyin, şiddetli rüzgarın devasa bir çam ağacını yerinden söktüğünü, bu ağacın da teleferiğin telini kopararak yere düşmesine neden olduğunu ifade eden Hüseyin, yetkililerin kopan teli onararak diğer teleferiklerde mahsur kalan yaklaşık 100 kişiyi kurtardığını belirtti.

Ayrıca, düşen teleferikte başka kişilerinde olabileceğini göz önünde bulundurduklarını dile getiren Hüseyin, yakınlardaki ormanlık alanda arama çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.



Hüseyin teleferiklerin 18 yıl önce kurulduğunu ve o tarihten bu yana ilk kez bu şekilde kaza olduğunu anlattı.