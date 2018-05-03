Hindistan’daki kum fırtınasında ölü sayısı 97’ye çıktı

Hindistan’ın kuzeyindeki Rajasthan ve Uttar Pradesh eyaletlerinde meydana gelen kum fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 97’ye çıktığı bildirildi.

KUM FIRTINASI FELAKETİ CAN ALDI

Uttar Pradesh eyaletinin farklı bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 64, yaralananların ise 38 olduğu bildirilirken, Rajasthan’daki yoğun fırtına ve şimşekler yüzünden ölü sayısının 33’e çıktığı, yaralananların sayısının ise 100’e yaklaştığı belirtildi.

HAYVANLAR DA TELEF OLDU

Yetkililer, ölümlerin çoğunun güçlü rüzgârların ağaçları devirmesi ve duvarları yıkmasından kaynaklandığını bildirdi. Fırtına yüzünden yaklaşık 150 hayvanın telef olduğu ifade edildi.

Karnataka eyaletinde bulunan Hindistan başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.