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Hindistan'dan ABD'ye: S-400'lerden vazgeçmeyeceğiz

Hindistan'ın, ABD tarafına yaptırım tehditleri ve itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 Triumf füze savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmeyeceğini aktaracağı belirtildi.

AA | 04.09.2018 - 04:19..
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Hindistan'dan ABD'ye: S-400'lerden vazgeçmeyeceğiz

Yeni Delhi merkezli NDTV sitesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde 6 Eylül'de ABD-Hindistan bakanları arasında yapılacak görüşmede Hindistan tarafının ABD tarafına S-400 satın almaktan vazgeçmeyeceğini ileteceği kaydedildi.

"ANLAŞMAYI DAHA DA İLERLETMEK İSTİYORUZ"

Üst düzey bir Hindistan kaynağı "Rusya ile S-400 anlaşmasını neredeyse tamamladık, daha da ilerlemek istiyoruz. ABD tarafına bu konudaki tavrımızı iletmeyi planlıyoruz" dedi.

Habere göre, Yeni Delhi, S-400'lerin bölgesel koşullar nedeniyle Hindistan'a gerekli olduğu gerekçesiyle Washington'ın yaptırımlarını engellemek istiyor.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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