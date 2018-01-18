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Hindistan'dan balistik füze denemesi

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 12:32..
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Kuzey Kore ile gündeme gelen balistik füze tartışmalarına Hindistan da katıldı. Hindistan'da nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik füze testi gerçekleştirildi.

Hindistan'dan balistik füze denemesi

BAŞARILI OLUP OLMADIĞI AÇIKLANMADI

Yerel basında yer alan haberlere göre füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı.

DÜNYANIN EN UZUN MENZİLLİLERİNDEN

​Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse, Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6'ıncı ülke olacak.

Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

HİNDİSTAN İLE İSRAİL YENİDEN MASADA

Öte yandan Hindistan'ın, İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike tanksavar füzelerini satın almak için görüşmelere yeniden başlayacağı açıklandı. Yeni Delhi, yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen satın alma işlemini önceki hafta iptal etmişti.

Hindistan'dan balistik füze denemesi

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