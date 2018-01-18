Hindistan'dan balistik füze denemesi

Kuzey Kore ile gündeme gelen balistik füze tartışmalarına Hindistan da katıldı. Hindistan'da nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik füze testi gerçekleştirildi.

BAŞARILI OLUP OLMADIĞI AÇIKLANMADI

Yerel basında yer alan haberlere göre füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı.

DÜNYANIN EN UZUN MENZİLLİLERİNDEN

​Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse, Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6'ıncı ülke olacak.

Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

HİNDİSTAN İLE İSRAİL YENİDEN MASADA