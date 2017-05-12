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Hindistan'dan Google'a dava

Hindistan, Başbakan Modi'yi arama sonuçlarında 'dünyanın en ahmak lideri' olarak gösteren Google'a dava açtı.

12.05.2017 - 15:45
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Arama devi Google, bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir dava ile yüzleşmek üzere. Hindistan, Başbakan Narendra Modi'yi arama sonuçlarında 'dünyanın en ahmak lideri' olarak gösteren Google ve yöneticilerini şikayet etti.

Hindistan'dan Google'a dava

"GOOGLE BAŞBAKANIMIZI KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Emniyet Amiri Kemal Kishore, "Yaptığımız incelemeler sonucu iddiaların doğru olduğunu gördük ve dava açtık." dedi. Dünya Hindu Konseyi Başkanı RK Awasthi ise, "Google, başbakanımızı küçük düşürdü. Gününün 18 saatini ülkesine adayan birisi asla ahmak bir başbakan olamaz." diye konuştu.

Hindistan'dan Google'a dava

GOOGLE 2015'TE MODİ'Yİ SUÇLU OLARAK GÖSTERMİŞTİ

Google'ın Hindistan şubesinden herhangi bir açıklama yapılmış değil.  Google, Modi'yi daha önce de görüntülü aramada Hindistan'ın ilk 10 suçlusundan biri olarak göstermiş ve bu hata nedeniyle 2015'te özür dilemişti.

Hindistan'dan Google'a dava

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