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Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe

Hindistan hükümeti uzay programı için 1,5 milyar dolarlık bütçeyi onayladı.

AA | 07.06.2018 - 16:52..
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Hindistan'da yerel medya haberlerine göre, hükümetten yapılan açıklamada, uzay programı için ayrılan 1,5 milyar dolarlık bütçenin Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan kabine tarafından onaylandığı bildirildi.

Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe


Fotoğraf: Arşiv

Kalkınmadan Sorumlu Bakan Jitendra Singh ise bu bütçenin onaylanmasının önemine dikkati çekerek, 4 tonu bulabilen daha ağır uyduların fırlatılmasında diğer ülkelerdeki fırlatma üslerine ihtiyaçları kalmayacağını vurguladı.

Singh, onaylanan bütçe çerçevesinde 4 yıl içerisinde çok sayıda uydunun fırlatılacağını söyledi.

Hindistan şubat ayında 31 uydu fırlatmıştı.

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