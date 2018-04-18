Hindistanlı Başbakan: İnterneti asırlar önce icat ettik

Hindistan'da iktidardaki milliyetçi 'Hindistan Halk Partisi' (BJP) hükümetinden Tripura eyaletinin yöneticisi Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce eski Hindistan'da icat edildiğini savundu.

AKILALMAZ İDDİA

İddiasının kanıtlarını Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biri olan Mahabbarata'ya dayandıran Deb, destandaki 'Kurukşetra Savaşı'nın' bu teknolojilerin varlığını kanıtladığını öne sürdü.

Eyalet başbakanı Deb "Avrupalılar ve Amerikalılar bunların kendilerinin olduğunu iddia edebilir ancak aslında bu bizim teknolojimiz. Hindistan interneti asırlardır kullanıyor. Mahabbarata'da Sanjaya (destandaki karakterleden biri) kördü ancak buna rağmen savaş alanında neler olup bittiğini Dhritarashtra'ya (Kurukşetra Savaşı döneminde Hastinapur'un Kralı) anlattı. Bu internet ve teknoloji sayesindeydi. O dönem ayrıca uydular da vardı" ifadelerini kullandı.

ALAY KONUSU OLDU

Hindistanlı bakanın açıklamaları özellikle sosyal medyada alay konusu oldu.

Twitter kullanıcıları Başbakan Narendra Modi dahil BJP hükümetinden birçok ismin benzer iddialarda bulunduğunu hatırlatarak bunun 'tehlikeli bir eğilim' olduğu yorumunu yaptı. Bunlarla birlikte bir çok şekilde dalga geçilen Dap, günün en çok konuşulan konularından oldu.

HİNDİSTANLILARIN İLGİNÇ İDDİALARI

Hindistan'da daha önce de bazı siyasilerin ilginç açıklamaları olmuştu. Ekim 2014'te Başbakan Narendra Modi Mumbai'deki bir hastanede doktorlara yaptığı konuşmada kozmetik cerrahinin antik Hindistan'da varolduğunu ve fil başlı tanrı Ganeş'in cerrahi operasyon geçirdiğini öne sürmüştü. Bu yıl Eylül ayında da Devlet Bakanı olan Satyapal Singh, belirli mantraların İngiliz bilim insanı Isaac Newton'dan önce hareket yasalarını çözdüğünü öne sürmüştü.