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Hint kadın, tecavüzcüsünün cinsel organını kesti

54 yaşındaki tecavüzcü, hastaneye ağır yaralı şekilde zor yetiştirildi.

22.05.2017 - 10:02
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde hukuk öğrencisi 23 yaşındaki genç kız kendi evinde 54 yaşındaki Hari Swami isimli adamın saldırısına maruz kaldı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkan adamın sonu korkunç oldu.

CİNSEL ORGANINI KESTİ

Adı açıklanamayan üniversite öğrencisi adamın cinsel organını bir bıçakla kesti. Polis şefi Sparjan Kumar asamın en yakın devlet hastanesine ailen yetiştirildiğini açıkladı. Yerel medya yapılan müdahale sonucu adamın durumunun durağan olduğunu belirtiyor.

Hint kadın, tecavüzcüsünün cinsel organını kesti

Genç kız yıllardır adamın saldırısına maruz kaldığını iddia ediyor. Adamın poliste bazı cinsel saldırı suçları ve tecavüzden kaydı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili konuşan Hari Swami ise cinsel organını yanlışlıkla kendisinin kestiğini söyledi.

Hint kadın, tecavüzcüsünün cinsel organını kesti

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