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Hint keneviriyle yakalandı 'bamya' dedi

Manisa Kırkağaç'ta tarlasında 418 kök Hint keneviri yakalanan kişi fidanların "bamya" olduğunu söyleyerek kurtulmaya çalıştı.

DHA | 06.07.2018 - 21:58..
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Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Şair Eşref Mahallesi, Ördek Körü mevkisindeki tarlasında T.D.'nin diğer ürünler arasında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

"BAMYA" DEDİ

Dün tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, T.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.D., kendisini yakalayan jandarmaya, ekip biçtiği ve sürekli bakımını yaptığı fidanların 'bamya' olduğunu ileri sürdü.

Hint keneviriyle yakalandı 'bamya' dedi

HİNT KENEVİRLERİ İMHA EDİLDİ

Ancak, jandarmayı inandıramadı. Tarladaki 418 kök Hint keneviri Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli eşliğinde tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi. Şüpheli T.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hint keneviriyle yakalandı 'bamya' dedi

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