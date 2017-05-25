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Hintli yapımcılar Özcan Deniz'in filmini çaldı

Özcan Deniz’in 2013’te imza attığı ‘Su ve Ateş’ filmini Hintli yapımcılar birebir kopya etti.

25.05.2017 - 14:51
  1. Haberler
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Özcan Deniz'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, aynı zamanda Yasemin Allen'le başrolünü paylaştığı filmi 'Su ve Ateş', Bollywood'a ilham verdi. Öyle ki Hintli yapımcılar, Deniz'in 2013 yılında çektiği filmden oldukça esinlendi. Durumun farkına varan ünlü sanatçı da bunu önceki gün Instagram'da duyurdu.

"FİLMİMİZİ KARE KARE ÇALMIŞLAR"

Sosyal medya hesabından kendi filmiyle ve Hint filmindeki birebir aynı sahneleri yan yana koyan Deniz, ortaya çıkan emek hırsızlığını, "Galiba Bollywood bizim Su ve Ateş filmimizi çalmış. Hem de kare kare…" notuyla Instagram'da gözler önüne serdi. Özcan Deniz'in bu konu hakkında yakında hukuki yollara başvuracağı da öğrenildi.

Hintli yapımcılar Özcan Deniz'in filmini çaldı

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