Hırıltıyı yenmek için uygulanacak 10 yöntem

Havayolları reaksiyona uğrayan kişilerde nefes alırken hırıltı ve bazen de nefes darlığı meydana gelir. Hastalık daha da ilerlediğinde astım, alerji veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi daha ciddi durumlarla karşılaşılır.

EVDE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Öncelikle hırıltının neden meydana geldiği ciddi bir şekilde araştırmalı ve sonrasında tedavi yöntemleri aranmalıdır. Ayrıca evde tedavi edilmesi için 10 basit yöntemi de sizlerle paylaşacağız.

1- BUHAR TEDAVİSİ

Bunlardan ilki buhar tedavisi olarak öne çıkıyor. Sıcak, nem açısından zengin olan havanın solunması, sinüslerin temizlenmesi ve hava yollarının açılmasını sağlıyor. Bu solunum yaparken suyun içerisine nane yağı da ilave edilebilir. Bunun nedeni ise nanenin ağrı giderici ve anti-enflamatuar etkilere sahip olması.

2- SICAK İÇECEKLER

İkinci olarak sıcak içecekler tüketilmeli. Sıcak içecekler tüketmek hava yollarını yumuşatmak ve tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olur.

3- SOLUNUM EGZERSİZİ

Solunum egzersizleri de zaman zaman uygulanmalı. Solunum egzersizleri, KOAH, bronşit, alerjiler ve hırıltının diğer nedenlerine yardımcı olur. 2009’da yapılan bir çalışmada, yogadan esinlenilen nefes teknikleri hırıltı dahil bronşit astım ve diğer nefes güçlüklerine yardımcı olabileceği belirlendi.

4- NEMLENDİRİCİLER KULLANILABİLİR

Kuru ve soğuk havalarda hırılıtılar da artar. Bunun önüne geçmek için ise nemlendiriciler kullanılabilir. Yatak odasında bulunan bir nemlendirici cihazı, tıkanıklığı hafifletmeye ve hırıltı şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Kişi, nemlendiricideki suya nane veya diğer yağları da ekleyebilir, ancak su dışında başka bir şey eklemeden önce nemlendirici cihazının talimatlarını kontrol etmeli.

5- HAVA FİLTRESİ

Hava kirliliği ve alerjik reaksiyonlar hırıltıya neden olan ve birçok durumda daha da kötüleşir. Bu nedenle evdeki hava filtresi hırıltıyı ve solunum problemini tetikleyebilecek etkenleri azaltabilir.

6- TETİKLEYİCİLERİ BELİRLEME VE ÇÖZÜM YOLLARI

Astım ve alerjiler gibi kronik hastalıklar, stres veya alerjenler gibi belirli tetikleyicilere yanıt olarak daha da kötüleşebilir. Bu tetikleyicileri mümkün olduğunca kontrol etmek bu duruma yardımcı olur.

7- ALERJİ İLAÇLARI

Alerjisi olan kişiler dekonjestanlar, kortikosteroid tabletleri ve antihistaminikler dahil olmak üzere çok sayıda alerji ilaçlarından yararlanabilirler. Burun spreyleri, hırıltı, tıkanıklık ve iltihap gidermek için özellikle büyük bir yararı olabilir. Daha ciddi alerjiler reçeteli alerji ilaçları gerektirir.

8- İMMÜNOTERAPİ

İmmünoterapi, bağışıklık sistemini alerjenlere tepki vermemek için yeniden eğitme işlemidir. Kişinin çeşitli tedavilere ihtiyacı olabilir, ancak zamanla immünoterapi, hırıltının sıklığını azaltabilir. İmmünoterapi aynı zamanda alerjisi olan KOAH gibi diğer kronik rahatsızlıkları olan kişiler için de yararlı olur.

9- BRONKODİLATÖRLER

Bronkodilatörler, akciğerleri rahatlatmaya ve solunum yollarının daralmasını önlemeye yardımcı olan ilaçlardır. KOAH ve astımın neden olduğu hırıltılı hastalığa yardımcı olur.

10- DİĞER İLAÇLAR

Çok çeşitli ilaçlar, alttında yatan hastalığa bağlı hırıltıları da tedavi edebilir.