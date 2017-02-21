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Hırsız camını kırdığı iş yerine emekleyerek girdi

Konya'da bir işletmeci, işyerinden kasa ve cep telefonu çalan hırsıza mesaj atarak çaldıklarını geri getirmesini istedi.

21.02.2017 - 15:15
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hırsız

Konya'nın Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi Sahibi Ata Mahallesi'ndeki Hüseyin Misci'ye ait döner salonuna gece geç saatte gelen hırsız, iş yerinin camını kırdı.

KASA VE CEP TELEFONUNU ÇALDI

Kırdığı dar bölümden içeriye giren hırsız, emekleyerek kasanın bulunduğu bölüme ilerledi. Masadaki cep telefonunu alan hırsız, kasayı açmak için uzun süre uğraştı.

Açamayacağını anlayınca kasayı da yanına alan hırsız, girdiği yerden çıkarak kaçtı.

Hırsız camını kırdığı iş yerine emekleyerek girdi

EMEKLEYEREK GİRDİ

Sabah iş yerinin camının kırık olduğunu fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yaptı ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde hırsızın camı kırdığı dar bölümünden içeriye girmesi, emekleyerek kasanın bulunduğu bölüme gitmesi, cep telefonunu alması, açmayı başaramayınca kasayı yanına alıp iş yerinden çıkması yer alıyor.

HIRSIZA MESAJ ATTI

İş yeri sahibi Hüseyin Misci, yaptığı açıklamada, hırsızın camın bir bölümünü kırıp içeriye girdiğini görünce şaşırdıklarını söyledi.

Çalınan cep telefonunu aradıklarında telefonun açık olduğunu ancak bir cevap alamadıklarını belirten Misci, "Dar alandan içeriye nasıl girdiğini anlayabilmiş değiliz. O şaşkınlıkla çaldığı cep telefonumuz aracılığıyla hırsıza 'Telefonu, kasayı getir sana yeminle 200 daha vereceğim' mesajı gönderdim. Mesaja henüz bir cevap gelmedi" dedi.

Hırsız camını kırdığı iş yerine emekleyerek girdi

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