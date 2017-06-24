Hırsız kapısı açık garaja camdan girdi

Bruma, Makedonya ile Portekiz arasında oynanan U21 maçında attığı güzel golle alkış topladı.

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Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ilk kez kamerada..