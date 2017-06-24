taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Hırsız kapısı açık garaja camdan girdi

Garajın kapısının açık olduğunu fark etmeyen hırsızın komik anları görüntülendi.

24.06.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Hırsızın komik anları kamerada...

Kapısı açık garaja camdan giren şaşkın hırsız VİDEO

İlginizi Çekebilir
Özel güvenliklere 'uzun namlulu' silah izni
"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yer aldı
Bakırköy'de doğalgaz patlaması
Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.
İstanbul'dan kaçış trafiği Kocaeli'ye dayandı
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda Kocaeli'ye kadar kuyruk oluşturdu.
Bingöl'de bombalı tuzak: 3 asker yaralı
Genç ilçesi kırsalında teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu biri üsteğmen 3 asker yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

70
Suudi Arabistan'da terör operasyonu

Suudi Arabistan'da terör operasyonu

57
140 tatilciden rezervasyon parası alıp kayıplara karıştı

140 tatilciden rezervasyon parası alıp kayıplara karıştı

33
Amerikalı zenginlerden Trump'a eleştiriler

Amerikalı zenginlerden Trump'a eleştiriler

15
CIA'dan işkence yöntemlerine 81 milyon dolar

CIA'dan işkence yöntemlerine 81 milyon dolar

17
İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

19
Johnny Depp ABD Başkanı Trump'tan özür diledi

Johnny Depp ABD Başkanı Trump'tan özür diledi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM