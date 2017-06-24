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Hırsız kapısı açık garaja camdan girdi
Garajın kapısının açık olduğunu fark etmeyen hırsızın komik anları görüntülendi.
24.06.2017 - 08:56
Haberler
İç Haber
Hırsızın komik anları kamerada...
Kapısı açık garaja camdan giren şaşkın hırsız VİDEO
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