Kuzey İngiltere'de restoranda oturan bir kadın, hiç beklemediği bir olay yaşadı. Kurye kılığında restorana giren hırsız, kadının bir anda bilgisayarını elinden aldı.

HIRSIZ 10 SANİYEDE UZAKLAŞTI

Bilgisayarı kaptığı gibi motosikletine atlayan hırsız, 10 saniye içinde gözden kayboldu.

Hırsız restoranda oturan kadının bilgisayarını çaldı İZLE



HEDEF TELEFONLARIYLA GEZENLER

Yetkilileri, Londra sokaklarında son zamanlarda hırsızlık vakalarının arttığını belirtiyor. Londralı hırsızların özellikle ellerinde telefonla gezenleri hedef aldığı söyleniyor.