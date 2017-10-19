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Hırsız restoranda oturan kadının bilgisayarını çaldı

İngiltere'de kurye kılığına giren hırsız, restoranda oturan kadının bilgisayarını çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

19.10.2017 - 14:27
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Kuzey İngiltere'de restoranda oturan bir kadın, hiç beklemediği bir olay yaşadı. Kurye kılığında restorana giren hırsız, kadının bir anda bilgisayarını elinden aldı.

Hırsız restoranda oturan kadının bilgisayarını çaldı

HIRSIZ 10 SANİYEDE UZAKLAŞTI

Bilgisayarı kaptığı gibi motosikletine atlayan hırsız, 10 saniye içinde gözden kayboldu.

Hırsız restoranda oturan kadının bilgisayarını çaldı İZLE

Hırsız restoranda oturan kadının bilgisayarını çaldı

HEDEF TELEFONLARIYLA GEZENLER

Yetkilileri, Londra sokaklarında son zamanlarda hırsızlık vakalarının arttığını belirtiyor. Londralı hırsızların özellikle ellerinde telefonla gezenleri hedef aldığı söyleniyor.

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