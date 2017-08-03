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Hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı motosikletine kavuştu

Burdur'da bir adam, Facebook'tan çağrı yaptıktan 22 saat sonra çalınan motosikletini buldu.

03.08.2017 - 15:50
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Burdur'da işyerinin önünden çalınan motosikleti için hırsızlık şüphelisine sosyal medyadan çağrı yapan esnaf, 22 saat sonra motosikletine kavuştu.

Hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı motosikletine kavuştu

POLİSE HABER VERDİ

Kalekapı Caddesi'nde büfecilik yapan Mehmet Karabey Sönmez'in işyerinin karşısında park halindeki motosikleti 2 Ağustos günü saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Sönmez, polise haber verdi.

HIRSIZA ÇAĞRI

Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, Mehmet Karabey Sönmez güvenlik kamerası kayıtlarını Facebook'a yükleyip hırsıza çağrı yaptı. Hırsızlık şüphelisinin çevredeki diğer işyerlerinin kameraları tarafından da kaydedildiğini söyleyen Sönmez "Çaldığın motorumuzu geri getir. 28 kamerada çam yarması gibi besbellisin, kendini ifşa ettirme." diye mesaj gönderdi. Sönmez'in sosyal medyadaki bu çağrısının ardından motosikleti bugün sabaha karşı bulundu.

Hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı motosikletine kavuştu

Mehmet Karabey Sönmez, "Sosyal medyadaki paylaşımın ardından bugün saat 01.00 sıralarında polisler beni arayarak motorumun bir alt sokağa bırakıldığını söylediler." dedi.

"BİSİKLETİMİ GETİRMESİNİ BEKLİYORUM"

Aynı yerde bisikleti çalınan Ali Çelik de hırsızlık şüphelisine aynı yöntemle çağrı yaptı. Çelik, "Benim bisikletimi çalan da muhtemelen aynı kişi. Bisikletimi getirmesini bekliyorum." diye hırsıza mesaj gönderdi.

Hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı motosikletine kavuştu

Hırsıza sosyal medyadan çağrı yaptı motosikletine kavuştu

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