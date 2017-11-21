Bugün saat 04.25 sıralarında, Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunun önüne gelen kapüşonlu bir kişi, önce cadde üzerinde keşif yaptı, ardından eline taş alarak işyerinin camına attı.

PARKE TAŞIYLA CAMI KIRDI

Şüpheli cam kırılmayınca bir süre daha olay yerinde gezindi. Bu sırada motosikletli bir kişiyi gören şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Tekrar kursun önüne gelen şüpheli, eline aldığı parke taşını cama doğru attı.

HIRSIZA PATATES FIRLATTILAR

Bu sırada sürücü kursunun üst katında oturan komşu kadın, sesleri duyup balkona çıktı. Bir kişinin iş yerinin camını kırmaya çalıştığını gören kadın, eline aldığı patatesi fırlattı. Bunun üzerine hırsızlık yapmaya çalışan kişi, telaşla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı duyan komşular, önce caddeye inip çevreyi inceledi, ardından polise haber verdi.

Hırsızı patates atarak uzaklaştırdı VİDEO

KOMŞULARA TEŞEKKÜR

Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü kursunun sahipleri, duyarlılıkları için komşularına teşekkür etti.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.













