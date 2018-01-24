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Hırsızlar 400 bin TL’lik elektronik eşya çaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde elektronik eşya satan bir dükkana bir gecede 3 kez giren hırsızlar, 400 bin TL değerinde elekronik eşya çalarak kayıplara karıştı.

İHA | 24.01.2018 - 07:03..
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan elektronik dükkanında meydana gelen olayda bilişim teknolojisi üzerine çalışan Y.E.A.’ya ait ofis soyuldu.

BİR GECEDE 3 KEZ SOYDULAR

Gece saat 22.30, 00.00 ve 04.00 sıralarında dükkana gelen hırsızlar organize bir şekilde hareket edip, kapı kilidini kırarak ofiste bulunan cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyaları aldı.

Hırsızlar 400 bin TL’lik elektronik eşya çaldı VİDEO

“400 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA”

Sabah saatlerinde işyerini açmak için dükkana gelen işyeri sahibi Y.E.A. olayı polise verdiğini bildirirken, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL değerinde elektronik eşyasının çalındığını belirtti. Güvenlik kamerasında hırsızların rahat hareket ederek ofisi kontrol etmeleri görülüyor.

Hırsızlar 400 bin TL’lik elektronik eşya çaldı

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