İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Basın Ekspres yolunda uygulama yapan polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile çalıntı olduğu belirlenen lüks bir aracı durdurmak istedi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN 7 ARACA ÇARPTI

İçinde 3 kişi bulunan araç dur ihtarına uymayarak Ankara istikametinde kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açması üzerine bazı sürücüler de aracın yolunu keserek polise yardımcı olmak istedi ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti.

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Şüpheliler, biri tır olmak üzere toplam 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı.

Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi. Şüphelilerin çarptığı araçlardan birinin sürücüsü, "Herkese çarpa çarpa geliyordu. Biz de kaçamadık." diye konuştu.

Hırsızlar kaçarken paraları yola saçtı VİDEO

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheliler aracı terk ettikten sonra kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçarken yan yolu ayıran duvar üstünden atlayan şüphelilerin para dolu çantası yere düştü. Paralar yola saçılırken şüphelilerden biri bir miktar parayı alarak uzaklaştı. Yoldaki 290 bin lira ise oradan geçen bir sürücü tarafından toplanıp polise teslim edildi. Şüphelilerin bırakarak kaçtığı parayı soygun sonucu elde ettiği tahmin ediliyor.

3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışma sonucu kaçan diğer 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçarken çantadan aldığı yaklaşık 10 bin liranın ise kayıp olduğu öğrenildi.