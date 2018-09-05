Hırsızlar mobilyacının parasını gasbedip dükkanını yaktı

Taşyaka Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde mobilya imalatı yapan S.B, daha önce kendisinden mobilya yaptıran 3 kişi tarafından tehdit edilerek 140 bin lirası gasbedildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüpheliler, tehdit ettikleri S.B.’ye zorla 100 bin liralık da senet imzalattı. Bunun üzerine S.B. durumu polise bildirdi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BENZİN DÖKEREK YAKTILAR

S.B.’nin 100 bin TL'lik senedi ödememesi üzerine mobilya dükkanına gelen 3 kişi, çalışanları zorla dışarıya çıkararak iş yerinde bulunan eşyalara benzin dökerek yaktı. Yangın büyümeden çalışanlar ve itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay anı ise iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Titiz bir çalışma yapan ekipler, şüphelilerin Marmaris ilçesinde bir spor salonu işleten Kerem A., Murat K. ve Yiğit Alp T. olduğunu belirledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Fethiye Asayiş Büro ekipleri, Marmaris’te gözaltına aldıkları 3 kişiyi Fethiye'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "gasp ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.