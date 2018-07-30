Hırsızlar turşu bidonundaki altınları çaldı

1 Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Premier Lig devi Manchester United'da da forma giyen Anderson Luís de Abreu Oliveira'yı transfer etti.

2 Suudi Arabistan'dan ABD'ye Doğu Kudüs çağrısı Suudi Kralı Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını destekleyemeyiz" dediği iddia edildi.

3 2018'in en güzel yüzlü isimleri ABD merkezli internet sitesi ‘Top Beauty World’ 2018’nın ‘En Güzel Yüzlü' isimleri olma adaylarını açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. İşte 5 Türk ismin de olduğu o liste

4 Yerel yerleştirme nedir Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencinin av adresi, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri ile yapılan yerleştirmeyi ifade ediyor.

5 Adıyaman’da otomobilin olduğu yer asfaltlanmadı Adıyaman'da asfaltlanan yoldaki otomobil çekilemeyince, bulunduğu yer asfaltlanmadı. Ortaya gülünç kareler çıktı.

6 F.Bahçe Acun Ilıcalı'dan FB TV'yle ilgili fikir aldı Acun Ilıcalı, 5 bin forma alıp dağıtacağını ve FB TV ile ilgili de çalışmalar yapabileceklerini söyledi.