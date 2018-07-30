Hırsızlar turşu bidonundaki altınları çaldı

Bozüyük Yediler Mahallesi’nde ev sahibinin turşu bidonuna sakladığı yaklaşık 40 bin TL değerindeki çeşitli ziynet eşyaları çalındı.
ALTINLARI GÖRMEYİNCE FENALAŞTI
Turşu bidonunu koyduğu yere düğünde takı olarak kullanmak üzere çeyrek altın almaya giden ev sahibi, bidonun yerinde olmadığını görünce fenalık geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden ev sahibi şikayetçi oldu.
2 AYRI EVDEN DE 30 BİN LİRA ÇALINDI
Diğer taraftan 4 Eylül Mahallesi’ndeki 2 ayrı eve giren hırsızlık şüphelileri, bu evlerden de yaklaşık 30 bin TL değerindeki ziynet eşyası, nakit para ve değerli eşyaları alarak sırra kadem bastı. Mağdur vatandaşların İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmalarının ardından polis çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.