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Hırsızlardan korunmak için boynuzu kesildi

Çekya’da bir hayvanat bahçesinin yetkilileri bahçedeki gergedanların güvenliği için, boynuzlarını testereyle kes

23.03.2017 - 17:45
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Çekya’da (Çek Cumhuriyeti) Prag'ın kuzeyindeki Dvur Kralove hayvanat bahçesi yetkilileri zor bir karar aldı. Bahçedeki gergedanların güvenliği için, hayvanların boynuzları testereyle kesildi.

"KAÇAKÇILARI CAYDIRMAK İÇİN..."

Fransa'da Thoiry Hayvanat Bahçesi'ne yönelik saldırının ardından bu kararı aldıklarını belirten yetkililer, bu sayede kaçakçıları caydırmayı ve hayvanların huzur içinde yaşamasını amaçlıyor. Veteriner kontrolünde uyuşturulan hayvanların boynuzları elektrikli testereyle dikkatlice kesiliyor.

Hırsızlardan korunmak için boynuzu kesildi

Hayvanat Bahçesi Müdürü Premysl Rabas, "Gergedanın boynuzunu kesmeye, Fransa'daki saldırıdan sonra karar verdik. Orada bir gergedan öldürüldü, boynuzu kaçakçılar tarafından kesildi. Biz de kaçakçıları caydırmak için bunu yaptık. Burada canlı doku yok. Sıkılaşmış bir madde bu, tırnağa veya saça benziyor." dedi.

Hırsızlardan korunmak için boynuzu kesildi

Gergedanın acı hissetmediğinin altını çizen müdür, bu sayede Fransa’dakine benzer olayları daha baştan engellemek istediklerini anlattı.

Hırsızlardan korunmak için boynuzu kesildi

 

Bahçedeki 20 diğer gergedan da aynı işlemden geçecek. Boynuzlar zamanla yeniden uzayacak fakat yetkililer gerekli görülürse işlemin tekrarlanacağını belirtiyor.

Hırsızlardan korunmak için boynuzu kesildi

Geçen yıl sadece Afrika'da en az bin 300 gergedan, boynuzları için öldürüldü.

Hırsızlardan korunmak için boynuzu kesildi

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