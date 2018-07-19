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Hırsızlardan korunmak isterken canından oldu

Bodrum'da hırsızlığa karşı önlem olarak evine elektrik veren bir sistem kurduran E.E isimli otel işletmecisi, açık unuttuğu sistem nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA | 19.07.2018 - 18:05..
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Evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, bugün denize gitmek için evinden çıktı.

SİSTEMİ KAPATMAYI UNUTTU

Öğle saatlerinde plajdan dönen E.E, çıkarken açık unuttuğu sistem nedeniyle kapıyı ıslak elleriyle tutunca elektrik akımına kapıldı. E.E'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

E.E'nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti.

Hırsızlardan korunmak isterken canından oldu


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