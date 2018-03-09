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Hırsızları kovalayan polisler kaza yaptı

Sancaktepe'de polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasındaki kovalamacada iki memur yaralandı.

AA | 09.03.2018 - 06:47..
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Polislerin takip ettiği 4 hırsızlık şüphelisi, Maltepe sahilinde yakalandı. Dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri takip eden bir polis aracı, kaza yaptı. Araç içindeki iki polis memuru yaralandı.

Hırsızları kovalayan polisler kaza yaptı

KOVALAMACA MALTEPE'DE BİTTİ

Polisin ikazına uymayıp kaçan şüpheliler takibe alındı. Çekmeköy, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde süren kovalamaca, Maltepe'de sona erdi.

Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'nda durdurulan araçtaki ikisi kadın 4 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ise çok sayıda akü ele geçirildi.

Hırsızları kovalayan polisler kaza yaptı

İKİ POLİS YARALANDI

Bu arada, şüphelileri kovalayan polis araçlarından biri Kadıköy'de Ethem Efendi Caddesi'nde kaza yaptı. Kazada iki polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

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