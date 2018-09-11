taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.44125
Euro
7.47735
Altın
1197.8
Borsa
92389.11
Gram Altın
248.131

Hırsızlık yapabilmek için hamileliğini kullandı

Gaziantep’te bir kadın, kapısını çaldığı ve hamile olduğunu söyleyerek su istediği ev sahibinin yüzüklerini çaldı.

İHA | 11.09.2018 - 21:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yavuzeli ilçesinde F.Y. isimli kadın, çocuğuyla birlikte tanımadığı Ö.Ö isimli kadının kapısını çalarak su istedi. Hamile olduğunu da belirten F.Y, aşerdiğini ve canının köfte çektiğini söyledi.

KADINI EVDE BIRAKIP MARKETE GİTTİ

Ev sahibi kadın Ö.Ö, köfte yoğurmak için parmağındaki altın yüzüğü çıkarak köfte yapmaya başladı. Eksik malzemeleri almak için markete giden Ö.Ö, güvenip de eve geldiğinde F.Y.'yi evde bulamadı.

YÜZÜKLER ÇOCUĞUN CEBİNDEN ÇIKTI

Hemen yüzüğünü bıraktığı yere bakan ev sahibi kadın, yüzüğünde yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Ekipler, inceleme başlatmak üzere eve giderken yolda şüpheli bir kadın ve çocuğun otobüse bindiğini fark etti.

Gözaltına alınan F.Y.'nin yanındaki çocuğun cebinden yüzükler çıktı. Çocuğun yüzükleri annesinin koyduğunu söylediği öğrenilirken anne F.Y'nin ise kendisinin yüzükten haberi olmadığını, çocuğun almış olabileceğini söylediği ileri sürüldü.
Öte yandan şüpheli kadın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

20
ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

2
ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

0
En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

0
Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM