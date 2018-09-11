Hırsızlık yapabilmek için hamileliğini kullandı

Yavuzeli ilçesinde F.Y. isimli kadın, çocuğuyla birlikte tanımadığı Ö.Ö isimli kadının kapısını çalarak su istedi. Hamile olduğunu da belirten F.Y, aşerdiğini ve canının köfte çektiğini söyledi.

KADINI EVDE BIRAKIP MARKETE GİTTİ

Ev sahibi kadın Ö.Ö, köfte yoğurmak için parmağındaki altın yüzüğü çıkarak köfte yapmaya başladı. Eksik malzemeleri almak için markete giden Ö.Ö, güvenip de eve geldiğinde F.Y.'yi evde bulamadı.

YÜZÜKLER ÇOCUĞUN CEBİNDEN ÇIKTI

Hemen yüzüğünü bıraktığı yere bakan ev sahibi kadın, yüzüğünde yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Ekipler, inceleme başlatmak üzere eve giderken yolda şüpheli bir kadın ve çocuğun otobüse bindiğini fark etti.

Gözaltına alınan F.Y.'nin yanındaki çocuğun cebinden yüzükler çıktı. Çocuğun yüzükleri annesinin koyduğunu söylediği öğrenilirken anne F.Y'nin ise kendisinin yüzükten haberi olmadığını, çocuğun almış olabileceğini söylediği ileri sürüldü.

Öte yandan şüpheli kadın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.