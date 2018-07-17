Hırvatların Fransa'daki icadı: Kravat

Aybüke SENGİR / [email protected]

Kravat, 17. Yüzyıldan beri şık bir erkek kıyafetinin vazgeçilmez parçası. Zaman zaman küçük değişikliklere uğramış olsa da, yaratıcısının bir Hırvat olduğunu bilen sayısı çok az. Kelime olarak da Hırvat anlamına geliyor zaten. 1630’lu yıllarda o zamanki Fransa Kralı XIV. Louis, paralı askerlerden oluşan Hırvat süvari birliği kurmuş. Bu birliğin askerleri de, kendilerini diğer birliklerden ayırt etmek için boyunlarına bir eşarp bağlamaya başlıyorlar.

Halk, boynunda düğümlenmiş eşarp taşıyan askerleri görünce onların ‘’Croate’’, yani Hırvat olduklarını kolayca anlıyabiliyorlardı. Zaman geçtikçe ‘’Croate’’ kelimesi ‘’Cravate’’ haline dönüşüyor ve Hırvat olmayanların da boyunlarına düğümledikleri yaygın bir şıklık simgesi haline geliyor.

AVRUPA’NIN MODA MERAKI

Avrupa tarihinde Otuz Yıl Savaşları diye bilinen dönemin bitişi, insanlar için yeniden doğuş gibi bir şeydi. İnsanlar hayatın tadına yeniden varabilmek için yeni modalar yaratıp, eğlenmeye ve süslenmeye başladılar.

1635’te, Otuz Yıl Savaşları’na paralı asker olarak katılan Hırvat Alayı Fransa’ya geliyor...

HIRVAT ASKERLER MODAYI YARATIYOR

İşte Avrupa, o yıllarda, boyunbağlarını bir süs haline getirmiş olan Hırvat askerleriyle tanıştı. Rütbesiz askerlerin kaba kumaşlardan yapılmış boyunbağları, subaylarda neredeyse bir rütbe göstergesine dönüşmüştü. Üstelik bu bağlar, ipek ve muslin gibi gösterişli pahalı kumaşlardan dokunuyordu.

Fransa’nın yanındaki Hırvat askerlerinin kravatı, askeri kıyafetin güzelleştirilmeye çalışmasından başka bir şey değildi. Hırvat Alayı’nın askerleri, kendilerini ayırmak için boynu çepeçevre doladıktan sonra püsküller halinde aşağı salınan ya da uçları bir rozetle birleştirilmiş boyunbağları takıyorlardı.

XIV. Louis, giyim kuşamını süslemeye, kuyruğunu açmış bir tavus kuşu gibi dolaşmaya pek meraklıydı. Alayı ve mendillerini görünce “ben de isterim” dedi. Kim Louis’e hayır diyebilirdi ki. Kral önce kendine taktı, sonra da tüm birliğine boyunlarına takmaları için süslü mendiller verdi.

(XIV. Louis kravatıyla)

Kralın bu tutkusu hem Hırvat Alayı’nı hem de Hırvat askerlerinin boyunbağlarını Fransız Monarşisi’nin simgesi haline getirmesine sebep olmuştu.