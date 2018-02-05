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Hollanda, Ankara büyükelçisini geri çekti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıkladı.

REUTERS | 05.02.2018 - 13:55..
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Hollanda, Ankara büyükelçisini geri çekti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile konuyla ilgili görüşmelerin durdurulduğu belirtildi.

TOPLANTILAR ENGELLENMİŞTİ

Mart ayında, Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklanmıştı.

Hollanda hükümeti yaşanan krizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gittiği Rotterdam'da Hollanda polisi tarafından ülke dışına çıkarılmıştı.

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