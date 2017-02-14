taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.578
USD
3,6553
EURO
3,8827
ALTIN
144,51
PETR
55,6400

Hollanda, kaçan darbecilere 18 ay süre verdi

Göç ve Vatandaşlık Dairesi, başvuruları incelemek için gereken 18 aylık süre boyunca, darbeciler ile ailelerine ülkede kalma izni verdi

14.02.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Dünya
Hollanda, kaçan darbecilere 18 ay süre verdi

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden NRC'nin haberine göre, Avrupa'da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup subay, Ankara'nın 'geri dönün' çağrısını reddetti.

"ADİL YARGILANMA OLANAĞI KALMADI"

Gazetenin haberine göre darbeciler, sığınma başvurusuna gerekçe olarak, 'Türkiye'de adil yargılanma olanağı kalmadığını' gösterdiler.

Türkiye, darbe girişimi nedeniyle arananların ocak ayından itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaşlıktan çıkarılmayacağını açıklamıştı.

HOLLANDA İADE TALEBİNE YANAŞMIYOR

Hollanda makamları olağanüstü hal (OHAL) uygulaması nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sıcak bakmıyor.

'KABUL EDİLEMEZ'

NRC'ye konuşan Türk yetkililer ise 'adil yargılama' güvencesi verdi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nın, firari askerler için 'güvenli liman' olmasını 'kabul edilemez' bulduklarını vurguladı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle suçluların iadesini geçici olarak askıya almıştı.

Yunanistan 10 yıldır Türkiye'ye terörist iade etmiyor

Hollanda, kaçan darbecilere 18 ay süre verdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

8
İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

3
Trump'ın danışmanı istifa etti

Trump'ın danışmanı istifa etti

9
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

167
Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

17
Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

14
Fatih Altaylı: Böyle giderse başkanlığa aday olurum

Fatih Altaylı: Böyle giderse başkanlığa aday olurum

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM