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Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim nedeniyle 'göçmen anlaşması bozulabilir' kaygısını taşıyan Yunanistan'ı endişelendirdi.

15.03.2017 - 10:06
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Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın çökmesi halinde ülkesinin 200 bin sığınmacının akınına uğrayabileceğini söyledi.

Bir özel televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Georgiadis, Türkiye ve AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"ANLAŞMA BOZULURSA 200 BİN GÖÇMEN.."

Georgiadis, son dönemde Türkiye ve AB arasında gerginlik yaşandığını belirterek, "Eğer Türkiye ile Avrupa arasındaki çatışma devam ederse bir gün gelecek ve Ankara göçmen anlaşmasını bozacak. O zaman Yunan adalarına 200 bin göçmen ve sığınmacının gelme tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

"YUNAN EKONOMİSİ YERLE BİR OLUR"

Olası bir göçmen akınının zor günler geçiren Yunanistan ekonomisini de etkileyeceğine dikkati çeken Georgiadis, "Bu boyutta bir göçmen akını gerçekleşirse Yunan ekonomisi yerle bir olur" şeklinde konuştu.

YÜZDE 95'LİK AZALIŞ

Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatının uygulanmaya başlanmasının ardından Yunan adalarına geçiş yapan göçmen ve sığınmacı sayısında yüzde 95'in üzerinde azalma yaşanmıştı. Mutabakat kapsamında iltica başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar adalarda tutulan yaklaşık 13 bin göçmen ve sığınmacı zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

YUNANİSTAN'DA KAÇ GÖÇMEN VAR

Resmi verilere göre, Yunanistan genelinde 60 binden fazla göçmen ve sığınmacı bulunuyor.

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