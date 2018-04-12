Hollanda Schipol Havalimanı'nı büyütme işini Rönesans aldı

İstanbul 3'üncü Havalimanı'nın açılmasıyla büyük bir transit geçiş noktası haline gelecek olan İstanbul, ulaşımda dünyanın başkenti olmaya aday. Bu durum karşısında son çırpınışlarını gerçekleştiren Avrupa havaalanlarında çeşitli çalışmalara başlamıştı. Berlin'deki Brandenburg ve Amsterdam'daki Schipol bunlardan yalnızca birkaçı.

SCHIPOL BÜYÜTÜLÜYOR

Yılda 55 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Amsterdam Schiphol Havaalanı'nın büyütülme işlemi için karar kılınmış ve transit geçiş güzergahı için yeniden hareketlenmişti. Kararın ardından inşaatlar için çalışmaya başlayan Hollanda, büyüme ve geliştirme işleri için ihale açtı. İhale ise bir Türk firması tarafından alındı. Hem de dünya devi bir firma...

RÖNESANS BÜYÜTECEK

Rönesans Holding'in grup şirketi Ballast Nedam ve TAV İnşaat ortaklığı, Amsterdam Schiphol Havaalanı ek terminal binası genişletme çalışmaları ihalesini kazandığı açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ihale bedeli yer almazken, projenin 2019 yılında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ihale çerçevesinde hem yeni iskele hem de uçak park yerlerinin inşasını ortak girişime verilirken; genişletme çalışmaları kapsamında 55 bin m2’lik bir alana sahip yeni iskele inşa edilecek.

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda VİDEO

İSTANBUL'U TEHLİKE OLARAK GÖRÜYORLAR

Schiphol Havaalanı'nın Hollanda ekonomisi ve transit seyahatler için için çok büyük bir öneme sahip. Ancak bu önem, 3'üncü Havalimanının açılmasıyla sarılmak üzere. Bu tehlike ile karşı karşıya kalan Hollanda, bu açık tehdit karşısında temkinli yaklaşırken, "Bu Schiphol Havaalanı'nı konumunu daha da tehdit eder duruma gelecek." yorumlarını da beraberinde getirdi.