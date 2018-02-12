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Hollanda'da camiyi ateşe verdiler

Ülkenin kuzeyindeki Drachten kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği cami kundaklandı.

AA | 12.02.2018 - 05:26..
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İslam Merkezi Drachten Vakfına bağlı caminin, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.

Vakıf yöneticisi Halid Bennaceur, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Bennaceur, "Dün sabah namazına gelen cemaat camide terebentin kokusu duyduklarını söyledi. Daha sonra öğle namazına geldiğimizde caminin arka kısmında yanık izleri ve camların kırıldığını fark ettik." dedi.

Hollanda'da camiyi ateşe verdiler



Saldırının saat 04.00 civarında düzenlendiğini belirten Bennaceur, "Güvenlik kamerasında bir kişinin caminin arka camını kırdıktan sonra yanıcı bir sıvı maddeyi ateşe verdiği ve koşarak oradan uzaklaştığı görülüyor." ifadesini kullandı.

Bennaceur, polise şikayette bulunduklarını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Hollanda'da camiyi ateşe verdiler

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