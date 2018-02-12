Hollanda'da camiyi ateşe verdiler

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Sirgaya Tepesi'ndeki beton tüneller deşifre oldu

ABD yönetimi, bir yolcu uçağının düşmesi dolayısıyla Rusya'ya başsağlığı diledi.

ABD'li komutanın tam teçhizatlı olarak teröristlerle poz vermesinin 'tehdit edilme' olduğunu belirten Ersan Şen, Türkiye'deki ABD üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.

Düşürülen İsrail'e ait F-16 uçağındaki mürettebatın kaçmak için manevra yapamadığı ortaya çıktı.

İsrail basını: Uçağımızın düşürülmesi bir zayıflık

Pentagon'dan PKK hakkında açıklama geldi. Jim Mattis, Amerika'nın teröristlerden kurduğu son örgüt olan SDG'den, Afrin'e kayma olduğunu itiraf etti.

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Montreal Türk Kültür Derneğince düzenlenen etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve görev yapan askerler için dua okundu.

1 Mete Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Afrin'e geçiş yapan son terör ekibinin, eğitimli profesyonel askerlerden oluştuğunu söyledi.

2 Cengiz Ünder 2 gol 1 asist Mehmetçik'e selam İtalya'daki milli temsilcimiz Cengiz Ünder, Roma'da gecenin adamı oldu. Roma'nın Benevento'yu evinde 5-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder, şehitlerimiz için asker selamı verdi.

3 5 yaşındaki kızı tacize kalkıştı halk idam istedi Adana'da yaşayan 20 yaşındaki S.K., 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı. Sokağa çıkan halk 'idam' diye bağırdı.

4 Cezaevinde Mehmetçik'e hakaret eden mahkumu dövdüler Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Afrin operasyonunu aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti. Kafatası kırılan mahkum tedavi altına alındı.

5 Park halindeki otomobil çöken yolun içine düştü Kütahya’nın Emet ilçesinde park halindeki araç oluşan dev çukurun içine düştü.

6 Trump'tan İsrail'e Yahudi yerleşimci uyarısı Bir Amerikan gazetesine konuşan ABD Başkanı Trump, İsrail'in barıştan yana olmadığını ve Yahudi yerleşimcilerin barışı zorlaştırdığını itiraf etti.